Brusaferro (Iss) spiega perché la pandemia di Covid in Italia sta migliorando



Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, presenta i dati del monitoraggio settimanale sull’epidemia di Covid-19 in Italia e spiega perché la situazione è in miglioramento. La curva dei contagi sta decrescendo, così come la pressione sugli ospedali e anche altri dati vengono ritenuti positivi dal presidente dell’Iss.

