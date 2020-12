Brusaferro (Iss): “Usiamo le feste di Natale per fermare il contagio, epidemia è in risalita”



Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, è importante che utilizziamo “le feste di Natale per contrastare le tendenze in atto, per abbassare l’incidenza di nuovi casi. Le raccomandazioni sono sempre le stesse e vanno adottate tempestivamente per contrastare la controtendenza del quadro epidemiologico”.

