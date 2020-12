Carabiniera vittima di revenge porn: “Foto nuda o lo dico ai tuoi superiori”



Si era finto un collega carabiniere per guadagnarsi la sua fiducia e indurla a compiere, contro la sua volontà, atti sessuali. Quando la vittima, una carabiniera, ha manifestato la volontà di troncare quella relazione online, l’abusatore ha messo in atto ricatti e persecuzioni per tenerla in scacco: “Foto nuda o lo dico ai tuoi superiori”. Oggi è imputato di violenza sessuale, stalking e violenza privata.

Continua a leggere



Si era finto un collega carabiniere per guadagnarsi la sua fiducia e indurla a compiere, contro la sua volontà, atti sessuali. Quando la vittima, una carabiniera, ha manifestato la volontà di troncare quella relazione online, l’abusatore ha messo in atto ricatti e persecuzioni per tenerla in scacco: “Foto nuda o lo dico ai tuoi superiori”. Oggi è imputato di violenza sessuale, stalking e violenza privata.

Continua a leggere

Continua a leggere