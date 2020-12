Carlo Conti: “Il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici hanno fermato il tempo”



Il conduttore si racconta al settimanale Oggi a poche settimane di distanza dalla guarigione dal Covid: “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno”. Dal 26 dicembre Conti torna in Tv con la nuova edizione di Affari Tuoi.

Continua a leggere



Il conduttore si racconta al settimanale Oggi a poche settimane di distanza dalla guarigione dal Covid: “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno”. Dal 26 dicembre Conti torna in Tv con la nuova edizione di Affari Tuoi.

Continua a leggere

Continua a leggere