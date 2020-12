Carrefour richiama nettare di mirtillo per possibile presenza di vetro



Nel dettaglio, il prodotto interessato dal richiamo è il Nettare di Mirtillo prodotto dalla ditta La Doria e distribuito e commercializzato con marchio Carrefour in confezioni da sei boccette di vetro da 125 ml ciascuna. Il ritiro disposto per un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro.

