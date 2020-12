Cavallo campione in gara ma lasciato morire di stenti in vecchiaia: processo per la morte di “Re Furio”



Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Sassari, i proprietari “lo alimentavano e abbeveravano saltuariamente, facendogli mancare per più giorni consecutivi acqua e cibo vitali per la sopravvivenza, fino a provocarne il decesso”. Una fine ingenerosa per un animale che aveva vinto più competizioni nel corso della sua vita.

