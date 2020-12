Cercasi sacrestano a Cortina per 1300 euro, vitto e alloggio: si candidano in 200, anche laureati



Si libera il posto da sacrestano a Cortina d’Ampezzo e arrivano curricula da tutta Italia. A offrirsi per il lavoro persone di ogni età e con i più vari titoli di studio, anche laureati. Don Ivano Brambilla: “Tra chi ci ha risposto, un terzo è legato in qualche modo all’ambiente ecclesiastico, ma gli altri sono in cerca di occupazione, e hanno chiesto di essere assunti per poter mantenere la famiglia”.

Continua a leggere



Si libera il posto da sacrestano a Cortina d’Ampezzo e arrivano curricula da tutta Italia. A offrirsi per il lavoro persone di ogni età e con i più vari titoli di studio, anche laureati. Don Ivano Brambilla: “Tra chi ci ha risposto, un terzo è legato in qualche modo all’ambiente ecclesiastico, ma gli altri sono in cerca di occupazione, e hanno chiesto di essere assunti per poter mantenere la famiglia”.

Continua a leggere

Continua a leggere