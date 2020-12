Che tristezza il safari urbano di Fedez in Lamborghini “a caccia di poveri”



In cerca di qualche indigente a cui regalare una mazzetta di contanti. Un osceno show di un Peter Pan in fuori serie e zainetto che se ne va con l’amico a caccia di poveri in una Milano deserta ferita dal Covid. Ecco perché quello che ha fatto Fedez, ma soprattutto come lo ha fatto, non ci è piaciuto affatto.

