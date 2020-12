Chi è Elisa Visari, la nuova fiamma di Andrea Damante



Elisa Visari è la giovane modella che sta frequentando Andrea Damante. Giovane e in carriera, Elisa, 19 anni di Latina, ha alle spalle un debutto nel cinema grazie al film “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino e al ruolo di Rebecca in “Don Matteo 11”. Recentemente ha avuto una storia con Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, durato fino all’estate del 2020. Momento in cui Elisa Visari si sarebbe avvicinata proprio all’ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Continua a leggere



Elisa Visari è la giovane modella che sta frequentando Andrea Damante. Giovane e in carriera, Elisa, 19 anni di Latina, ha alle spalle un debutto nel cinema grazie al film “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino e al ruolo di Rebecca in “Don Matteo 11”. Recentemente ha avuto una storia con Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, durato fino all’estate del 2020. Momento in cui Elisa Visari si sarebbe avvicinata proprio all’ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Continua a leggere

Continua a leggere