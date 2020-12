Chi è Emma Portner moglie di Elliot Page



Emma Portner è la moglie di Elliot Page, prima Ellen Page, la star di ‘The Umbrella Academy’ e candidata premio Oscar per ‘Juno’, che ha annunciato di essere transgender. Emma Portner ha 26 anni, sette in meno di Elliot Page, ed è una ballerina e coreografa di successo, che ha lavorato, tra le varie cose, per alcuni video clip di Justin Bieber. La coppia ha annunciato le nozze nel gennaio del 2018 e da allora vivono insieme a New York City.

