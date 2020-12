Chi è Marco Gentili, il marito di Benedetta Rossi



Marco Gentili è la dolce metà di Bendetta Rossi, la food blogger marchigiana diventata famosa sul web. Nato il 27 luglio 1972 e originario di Altidona, in provincia di Fermo, Marco Gentili è sposato con Benedetta da oltre dieci anni e con lei condivide anche la vita professionale, visto che è co fondatore della società che gestisce “Fatto in casa da Benedetta”. Amano gli animali e la campagna e insieme al loro cucciolo Cloud vivono in un bellissimo agriturismo in provincia di Fermo.

