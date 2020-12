Chi rifiuta il vaccino covid e si ammala dovrà pagarsi le cure, l’idea del governo di San Marino



“I vaccini covid a San Marino arriveranno dall’Italia e saranno gratuiti e disponibile per la popolazione e qualora si decida di non sottoporsi per scelta allora si dovranno pagare le cure per un eventuale contagio” ha spiegato il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta. L’idea è di imporre l’obbligo di una assicurazione a chi non vuole vaccinarsi.

