Chi si può invitare a pranzo e cena a Natale e Capodanno: cosa dice il nuovo decreto



Come saranno cenoni e pranzi di Natale e Capodanno al tempo del Coronavirus? Secondo il decreto Natale, approvato dal governo il 18 dicembre, non più di due persone, con figli minori o persone disabili, potranno muoversi per visitare altre persone una sola volta al giorno: ecco la guida con tutte le novità.

