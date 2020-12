“Chi sposeresti?”, Emma Marrone risponde con la foto di un collega famoso



Emma Marrone dedica gli ultimi giorni dell’anno alle domande dei fan nelle stories di Instagram. La cantante salentina, che reclama a gran voce la normalità del Capodanno, rimpiangendo i tempi in cui ci si chiedeva morbosamente cosa si facesse per il Veglione, ha risposto anche a chi le chiedeva il nome di un papabile marito. La foto di Harry Styles vestito da ballerina di danza classica ha mandato i fan in visibilio.

