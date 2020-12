Chiara Ferragni e Fedez ritirano l’Ambrogino d’oro: “Speriamo di fare sempre di più per l’Italia”



La coppia Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, ha ricevuto dalle mani del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro, che di fatto è la massima onorificenza concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città. “Siamo molto onorati e speriamo di fare sempre di più per la città di Milano e per l’Italia in generale” ha dichiarato l’imprenditrice e influencer prima di allontanarsi in auto con il marito.

