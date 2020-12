“Chico Forti torna in Italia dopo 20 anni”: l’annuncio del ministro degli Esteri Di Maio



Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che dopo 20 anni Chico Forti tornerà in Italia: “siamo felici per lui, per i suoi cari, per la sua famiglia, per tutta la città di Trento. È un momento commovente anche per noi. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico”.

