Cinque agenti picchiati durante controlli anti Covid: avevano interrotto assembramento di giovani



Le forze dell’ordine hanno interrotto a Padova un assembramento di 20 giovani durante alcuni controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. Cinque ragazzi sono stati arrestati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale mentre cinque agenti sono rimasti feriti durante gli scontri. Prognosi di almeno 15 giorni per i poliziotti coinvolti.

Continua a leggere



Le forze dell’ordine hanno interrotto a Padova un assembramento di 20 giovani durante alcuni controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. Cinque ragazzi sono stati arrestati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale mentre cinque agenti sono rimasti feriti durante gli scontri. Prognosi di almeno 15 giorni per i poliziotti coinvolti.

Continua a leggere

Continua a leggere