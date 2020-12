Cogne, la villetta all’asta dal 19 febbraio: offerta minima a 626 mila euro



“Villa di pregio isolata su quattro lati, in ottime condizioni generali”. Così, la villetta di Cogne viene descritta nella perizia stilata in vista dell’apertura delle offerte per l’acquisto il prossimo 19 febbraio. La bifamiliare dove nel 2002 è andato in scena l’omicidio del piccolo Samuele Lorenzi, è in vendita nell’ambito di un contenzioso tra Annamaria Franzoni e il suo ex avvocato, Carlo Taormina.

