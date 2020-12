“Col coronavirus poveri aumentati del 40% in un anno, agire ora o sarà catastrofe”, l’appello Onu



L’appello dell’Onu per chiedere aiuti umanitari per i paesi più poveri: “In soli 9 mesi, il COVID19 ha messo a rischio decenni di sviluppo umano. I poveri sono aumentati del 40%. Investire ora ridurrà la portata della sfida ed eviterà conseguenze peggiori negli anni a venire. Non avremo una seconda possibilità per fare la scelta giusta”.

