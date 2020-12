Colombia sotto choc, studentessa 21enne uccisa dal compagno: “La minacciava costantemente”



Katerine, studentessa universitaria di 21 anni, è stata assassinata dal fidanzato 25enne nella casa che condividevano a Yuramal. La vittima era in procinto di terminare il suo tirocinio in farmacia. Il delitto ha scatenato reazioni di rabbia e sdegno nella comunità studentesca, che si è riversata in piazza per manifestare contro la violenza sulle donne.

