Colpito dal Covid a 8 anni. La mamma: “Non sottovalutatelo, abbiamo vissuto un incubo”



La storia del piccolo Cesare, che ha lottato per la vita. Il 5 novembre, dopo uno screening scolastico, il bimbo risulta positivo. Siccome anche la madre, Michela, accusa mal di testa si sottopone a tampone e scopre di essere contagiata; tutta la famiglia entra in quarantena. Per i primi 20 giorni, nessun problema. Poi iniziano i guai. La donna: “Ringrazio i sanitari del Sant’Orsola di Bologna, a loro devo tutto”

