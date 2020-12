Come funziona il cashback di Natale: rimborsi fino a 150 euro con Spid e app Io



Dopo la pubblicazione del decreto del 24 novembre in Gazzetta ufficiale, il cashback sta per partire. Si tratta di un meccanismo che consente a chi effettua acquisti con carte, bancomat e app di ricevere un rimborso pari al 10% della spesa, anche se solo a determinate condizioni. Il cashback partirà l’8 dicembre in via sperimentale, con i primi rimborsi – fino a 150 euro – per chi aderisce al meccanismo previsto per il periodo di Natale.

