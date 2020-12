Coniugi uccisi e fatti a pezzi nel Fiorentino, dall’appartamento del figlio cattivi odori



Cattivi odori dall’appartamento di Firenze, in via del Pantano 16, dove abitava fino al 2016, Taulant Pasho, il figlio dei due coniugi uccisi e fatti a pezzi nel Fiorentino. A segnalarlo i condomini dell’allora 28enne poi finito in carcere per detenzione di stupefacenti. Nell’immobile, tuttavia, non è stata trovata traccia di corpi in decomposizione.

