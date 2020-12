Coppia di sposi dona un defibrillatore alla città di Piacenza come regalo di nozze



Una coppia di giovani sposi ha deciso di rinunciare al proprio regalo di nozze, chiedendo a parenti e amici di partecipare ad una raccolta fondi. L’obiettivo è stato raggiunto: i soldi sono stati utilizzati per comprare un defibrillatore da mettere a disposizione della città di Piacenza, dove la coppia vive. Ora sono mille in tutto gli apparecchi sul territorio piacentino, un punto d’orgoglio per la sindaca Barbieri.

