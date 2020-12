Coronavirus: cosa sta succedendo in Veneto, unica regione in cui aumentano i casi



Il Veneto da giorni è diventata la regione italiana col maggior numero di casi giornalieri di coronavirus e da almeno inizio mese è stabilmente tra le prime come incremento di casi nelle 24 ore dopo essere riuscita per lungo tempo a contenere il contagio. Per Zaia è frutto dei tanti tamponi ma crescono anche i casi per ogni 100mila abitanti. Crisanti, “Effetto paradosso di chi sta troppo tempo in zona gialla”.

