Coronavirus in Puglia, Giustina muore a 39 anni: si sarebbe contagiata nella scuola dove lavorava



Giustina Brigido è tra le vittime del Coronavirus in Puglia: aveva 39 anni ed era mamma di un bimbo di 2. Lavorava come collaboratrice in una scuola dell’infanzia di Polignano a Mare, dove, secondo le autorità, è possibile che sia avvenuto il contagio. Il sindaco Vitto su Facebook: “Oggi abbiamo perso un fiore, una donna che aveva contratto il Covid-19 sul lavoro e che ha lottato per settimane”.

