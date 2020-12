Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Arcuri: “Entro l’estate 42 milioni di vaccinati e immunità di gregge”



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di mercoledì 23 dicembre. Nell’ultimo bollettino in Italia registrati ulteriori 13.318 casi e 628 morti per Covid. L’Italia si appresta a entrare in zona rossa per le festività natalizie durante le quali ci sarà anche l’avvio della campagna vaccinale col le prime dosi del vaccino Pfizer che ha ottenuto anche il via libera dell’Aifa. “Si inizierà domenica con un gruppo limitato di operatori sanitari. A gennaio un milione di vaccinati” ha spiegato Magrini. Arcuri: “Entro l’estate 42 milioni di vaccinati e immunità di gregge”. Intanto è caccia alle variante inglese covid. Il governo studia un piano per riportare in Italia le migliaia di concittadini bloccati in Gran Bretagna e da Dover intanto riparte il trasporto da e verso la Francia. Nel mondo sono oltre 78 milioni i casi di coronavirus e 1,7 i morti covid. In Usa proseguono le inoculazioni dei vaccini Pfizer e Moderna mentre in tutta Europa blocchi e divieti in vista delle festività di Natale.

