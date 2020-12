Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Brusaferro: “Non dobbiamo temere Natale, basta rispettare le regole”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di domenica 6 dicembre. Nell’ultimo bollettino diffuso del ministero della salute 21.052 contagi e 662 morti per covid-19. Diverse regioni italiane cambiano colore: Campania e Toscana da oggi zona arancione. Sono 8 in tutto le regioni arancioni, 12 le regioni gialle e solo l’Abruzzo in zona rossa. In base al nuovo dpcm di Natale riaprono i negozi ma il Viminale annuncia controlli mirati e vigilanza su strade e stazioni prima delle festività con 70mila agenti schierati. Nel mondo 66,5 milioni di casi e oltre un milione e mezzo di morti. In Usa, paese più colpito, oltre un milione di casi in 5 giorni. Iniziata la vaccinazione in Russia e nelle prossime ore via alla vaccinazione anche nel Regno Unito dove tra i primi a riceverlo anche la Regina Elisabetta.

