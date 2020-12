Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Campania, Toscana, Val d’Aosta arancioni. Solo l’Abruzzo resta zona rossa



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 5 dicembre. Nel bollettino di ieri 24.099 casi e 814 morti. Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano a zona arancione mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano zona gialla. Solo l’Abruzzo resta in zona rossa. Rezza: “Terapie intensive ancora sopra la soglia critica”. Il nuovo monitoraggio dell’Iss: “Epidemia migliora ma incidenza ancora troppo alta”. Indice Rt a 0,91. In 16 Regioni/PA sotto l’1. Censis: quasi l’80% degli italiani favorevole alle restrizioni per Natale. Salgono a 230 i medici morti a causa dell’epidemia. Covid 19 nel mondo, quasi 66 milioni di contagi, oltre 1,5 milioni decessi. Negli Stati Uniti record 210.000 casi in 24 ore. Giappone, infezioni tra studenti quasi triplicate.

