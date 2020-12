Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid. Conte: “Introdurremo misure, dobbiamo scongiurare terza ondata”



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di mercoledì 16 dicembre. Nel bollettino di ieri 14.844 contagi Covid e 846 vittime. Conte: “Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Introdurremo qualche misura, dobbiamo scongiurare una terza ondata”. Per il Cts necessario inasprire le misure e aumentare i controlli. Razza: “Siamo ancora sopra la soglia critica per l’occupazione dei posti in terapia intensiva e di area medica”. Per la scuola ancora presto dire se riapriranno tutte dopo le feste. Vaccini anti-Covid, partito il Regno Unito e gli Usa e presto partirà l’Ue. Ema darà l’approvazione il 21 dicembre: si partirà in tutta Europa a gennaio. La pandemia di coronavirus nel mondo: negli Usa quasi 250 mila casi in 24 ore, è nuovo record. A Londra scattano le nuove restrizioni. In Svezia contagi in salita.

