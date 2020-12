Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: da oggi Toscana, Valle d’Aosta e Bolzano sono zona gialla, Campania e Abruzzo arancioni



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 20 dicembre. Nel bollettino di ieri 16.308 i contagi e 553 i morti per Covid. Da oggi Toscana e provincia autonoma di Bolzano cambiano colore e diventano zona gialla, Campania e Abruzzo restano zona arancione. Approvato il decreto con le regole per i giorni dal 24 dicembre all’Epifania, con l’Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, zona arancione in quelli feriali. Nei giorni di festa si potranno ricevere fino a un massimo di due ospiti. La corsa all’ultimo weekend di shopping prima di Natale ha portato assembramenti un po’ in tutte le città. Brusaferro: “Costretti al rigore e riaprire le scuole è una priorità”. Nel mondo oltre 76 milioni di contagi. In Usa si segnalano 17.649.547 casi positivi al Covid. Nuova variante Covid: Olanda blocca voli da Regno Unito.

