Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: in vigore dpcm Natale, cosa si può fare e cosa no



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, venerdì 4 dicembre. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo dpcm con le misure per le feste illustrandone i contenuti in conferenza stampa. “Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo evitare una terza ondata”, ha detto il premier. Nei festivi di Natale, 26 dicembre e Capodanno non ci si potrà spostare dal proprio comune. Forte raccomandazione a non ricevere a casa persone non conviventi. Chiusi gli impianti di sci, quarantena per chi torna dall’estero. Dal 7 gennaio didattica in presenza al 75% per le superiori. I negozi saranno aperti fino alle 21 dal 4 dicembre al 6 gennaio. Si attendono decisioni sul cambio di colore di alcune regioni. Ieri registrati 23.225 contagi ed è record di morti, 993 vittime, mai così tanti da inizio pandemia. Pandemia nel mondo, negli Stati Uniti record 210.000 casi in 24 ore.

