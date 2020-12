Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: nel mondo superati i 67 milioni di contagi, Rudy Giuliani ricoverato per covid



Le notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi lunedì 7 dicembre. Nel nostro Paese superati i 60mila decessi da inizio pandemia. Nell’ultimo bollettino diffuso del ministero della salute 18.887 contagi e 564 morti per covid. Italia senza zone rosse, l’Abruzzo si è auto assegnato la zona arancione ma è braccio di ferro con il governo. Oggi incontro tra ministro Boccia e regioni sul piano vaccini. Nel mondo superati i 67 milioni di contagi da coronavirus. Sono invece 1.536.056 le persone che hanno perso la vita per covid. Paese più colpito sono gli Usa dove tra i contagiati c’è anche Rudy Giuliani che è stato ricoverato con sintomi in un ospedale di Washington.

