Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: nessuna zona rossa in Italia, verso ok agli spostamenti solo tra piccoli Comuni a Natale



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i dati di oggi domenica 13 dicembre. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 19.903 i contagiati e 649 i morti covid registrati nel nostro Paese. Da oggi Piemonte e Lombardia sono in zona gialla: non ci sono zone rosse in Italia, che è il Paese con il maggior numero di vittime in Europa secondo Afp. Iss: “Fase critica, rispettare le regole per le feste”. Locatelli: “Entro l’estate vaccino a tutti gli italiani”. Il governo pensa a deroga Dpcm di Natale per gli spostamenti solo tra piccoli Comuni. Allarme shopping nelle grandi città. Nel mondo sono 71.708.243 i contagi: in Germania verso il lockdown duro dal 16 dicembre. Negli Usa un milione di nuovi casi in 4 giorni: è record. In Giappone il giorno peggiore.

