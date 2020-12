Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: parte il programma Cashback, al via le vaccinazioni nel Regno Unito



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi martedì 8 dicembre. Nell’ultimo bollettino registrati 13.720 contagi e 528 morti. Il tasso di positività è salito al 12,3%. In calo le terapie intensive, ma crescono i ricoveri ordinari. La ministra Lamorgese positiva al Covid: sospeso per mezz’ora il Cdm. Parte oggi il piano Cashback per ottenere i rimborsi. Recovery, oggi nuovo Cdm per ok al Piano Italia. Nel mondo superati i 67 milioni e mezzo di contagi da coronavirus. Sono invece 1.544.543 le persone che hanno perso la vita per covid. Paese più colpito sono gli Usa. Al via da oggi le vaccinazioni nel Regno Unito: le prime dosi del vaccino Pfizer BioNtech saranno somministrate ad over 80, ospiti di Rsa e personale sanitario.

