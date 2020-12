Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: paura per la variante inglese, tamponi a chi rientra dal Regno Unito



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di martedì 22 dicembre. Nell’ultimo bollettino sono stati registrati 10.872 nuovi casi e 415 morti per Covid. Allarme per la variante inglese: dopo il primo caso individuato un caso in Italia, una donna italiana con una forte carica virale, sette positivi sono stati rintracciati su un volo che da Londra è atterrato a Napoli. Tamponi per 31mila arriva dal Regno Unito. Tutto pronto per l’inizio della campagna vaccinale in tutta Europa dopo l’approvazione da parte del’Ema del vaccino Pfizer. Nel mondo oltre 76 milioni di contagi: negli Usa Joe Biden si vaccina contro il Covid in diretta tv. In Thailandia nuovo lockdown. In Svizzera da domani semi lockdown.

