Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: tutta Italia cambia colore e diventa zona arancione fino al 31 dicembre



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 28 dicembre. Da oggi e fino al 31 dicembre tutta Italia cambia colore e diventa zona arancione: scattano le nuove misure anti Covid con libertà di spostamento all’interno del proprio Comune e riapertura dei negozi. Continuano in Italia e nell’Unione europea le prime vaccinazioni dopo il V-Day. Nel bollettino di ieri ancora 8.913 positivi su quasi 60mila tamponi, con tasso di positività vicino al 15%. Nel mondo i contagi sono arrivati a quota 80,783,674, mentre nuovi casi relativi alla nuova variante inglese si stanno registrando in vari Paesi europei.

