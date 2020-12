Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: variante inglese isolata in Italia, forte carica virale per una donna a Roma



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 21 dicembre. Allarme per la variante inglese che si propaga più velocemente: è stato individuato un caso in Italia, una donna italiana ora in isolamento con il suo convivente rientrato giorni fa dal Regno Unito. La variante è stata già rintracciata anche in Olanda, Danimarca, Australia e forse Sudafrica. “È fuori controllo”, ammettono le autorità a Londra. I vaccini anti-Covid esistenti dovrebbero comunque essere efficaci. Da oggi stop agli spostamenti tra regioni, col decreto Natale Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, zona arancione in quelli feriali. Al momento l’Italia è tutta zona gialla tranne Campania e Abruzzo. Nell’ultimo bollettino registrati 15.104 contagi e 352 morti. Oggi vertice d’urgenza a Bruxelles mentre si attende il via libera dell’Ema al vaccino. Nel mondo sono oltre 76 milioni i contagi.

