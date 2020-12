Coronavirus, nuovo decreto per Natale: Italia zona rossa nei festivi e prefestivi, indice RT torna a salire. Ultime notizie



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 19 dicembre. Nell’ultimo bollettino quasi 18mila nuovi casi di contagio e 672 morti. Il Cdm ha approvato il decreto che stabilirà le nuove regole che gli italiani dovranno rispettare tra Natale e l’Epifania. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, arancione in quelli feriali. Nel provvedimento sono stabilite anche le regole per i pranzi e le cene nei giorni di festa: si potranno ricevere fino a un massimo di due ospiti, e si potranno invitare non solo i congiunti ma anche gli amici, tuttavia sarà consentito uscire una sola volta al giorno per recarsi in una casa diversa dalla propria. Rezza: “C’è inversione di tendenza in atto, Rt non scende più”. Il 27 dicembre vaccine day simbolico per l’Ue poi a gennaio parte il piano vaccinazione in Italia col vaccino Pfizer. L’Fda ha approvato il vaccino Moderna. Nel mondo oltre 75 milioni di contagi e 1,6 milioni di morti covid. L’Europa ha superato il mezzo milione di morti.

