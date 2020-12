Coronavirus, oggi in arrivo in Italia le prime dosi del vaccino anti Covid Pfizer: ultime news



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 di oggi, venerdì 25 dicembre. Sono attese per oggi in Italia le prime 10mila dosi di vaccino contr il Covid-19 della Pfizer-Biontech, che arrivano dal Belgio. I furgoni saranno poi scortati dai Carabinieri sul territorio italiano. In Italia il numero dei contagi dall’inizio della pandemia supera i due milioni. Ieri si sono registrati 18.040 nuovi casi e 505 morti in 24 ore. Il tasso di positività sale al 9,3%. La Regione più a rischio è il Veneto con quasi 4 mila contagi.

