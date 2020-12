Coronavirus oggi, le notizie sul Covid, attesa la decisione sugli spostamenti tra Comuni a Natale



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i dati di oggi venerdì 11 dicembre. Nel bollettino di ieri 16.999 nuovi contagi e 887 morti covid. Superato il milione di guariti. Lombardia, Campania, Piemonte e Toscana passeranno in zona gialla da domenica. Il governo ricorre al Tar contro l’Abruzzo in zona arancione e c’è divisione sulla possibilità di spostamenti a Natale. Il premier Conte ha aperto una riflessione sulla possibilità di allentare le maglie sul divieti previsti il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio. Ma Speranza “resta sulla linea di massima prudenza” e anche i governatori sono contrari. Papa Francesco anticipa la messa di Natale per le norme anti-contagio. Modena avvia test vaccino anche su minori. Ema: “Il 29 dicembre prima autorizzazione in Ue per vaccino Pfizer”. Arcuri: “Con terza ondata la campagna vaccinale sarebbe difficile”. Nel mondo oltre 69 milioni di contagi Covid. In Svezia terapie intensive al collasso a Stoccolma: sature al 99%. Nel Regno Unito continuano le vaccinazioni ma stop al vaccino per chi ha avuto significative reazioni allergiche. Usa, 220mila nuovi casi e oltre 3mila morti, ma metà della popolazione non vuole fare il vaccino.

