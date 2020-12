Coronavirus, torna a salire il numero dei morti per Covid in Italia, continua la campagna di vaccinazione. Ultime notizie



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di mercoledì 30 dicembre. Nell’ultimo bollettino sono stati registrati 11.212 nuovi contagi e 659 decessi per Covid: il Veneto continua ad essere la regione più colpita seguita da Lazio, Sicilia ed Emilia Romagna. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione, sebbene l’arrivo di 470mila dosi previsto per ieri sia stato ritardato dal maltempo. Il Cts: “Vaccinazione sia obbligatoria per medici e infermieri”. In Italia potrebbero essere imposte nuove restrizioni per zone dal 7 gennaio. Nel mondo i contagi sono arrivati quasi a quota 82 milioni, mentre nuovi casi relativi alla nuova variante inglese si stanno registrando in vari Paesi europei ed anche in Sudafrica.

