Coronavirus, ultime notizie 10 dicembre



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i dati di oggi giovedì 10 dicembre. Nel bollettino di ieri 12.756 contagi e 499 morti, la regione più colpita rimane il Veneto con 2.427 casi. A Milano bambino positivo già a inizio dicembre 2019. La Lombardia sarà zona gialla da domenica, anche altre regioni potrebbero cambiare colore. Ema, Agenzia Europea per i Medicinali, annuncia: “Il 29 dicembre prima autorizzazione in Ue per vaccino Pfizer”. L’allarme degli esperti, da Capua a Crisanti e Pregliasco: “Terza ondata inevitabile, l’Italia avrà record di morti”. Conte alla Camera e al Senato: “L’Italia voterà sì alla riforma del Mes”. Nel mondo quasi 69 milioni di contagi, in Sassonia nuovo lockdown duro da lunedì. Nel Regno Unito continuano le vaccinazioni dopo il V-Day: stop al vaccino per chi ha avuto significative reazioni allergiche. Atterrato a Roma da New York primo aereo Alitalia “Covid-tasted”. Usa, Biden promette 100 milioni di dosi di vaccino nei primi 100 giorni alla Casa Bianca.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i dati di oggi giovedì 10 dicembre. Nel bollettino di ieri 12.756 contagi e 499 morti, la regione più colpita rimane il Veneto con 2.427 casi. A Milano bambino positivo già a inizio dicembre 2019. La Lombardia sarà zona gialla da domenica, anche altre regioni potrebbero cambiare colore. Ema, Agenzia Europea per i Medicinali, annuncia: “Il 29 dicembre prima autorizzazione in Ue per vaccino Pfizer”. L’allarme degli esperti, da Capua a Crisanti e Pregliasco: “Terza ondata inevitabile, l’Italia avrà record di morti”. Conte alla Camera e al Senato: “L’Italia voterà sì alla riforma del Mes”. Nel mondo quasi 69 milioni di contagi, in Sassonia nuovo lockdown duro da lunedì. Nel Regno Unito continuano le vaccinazioni dopo il V-Day: stop al vaccino per chi ha avuto significative reazioni allergiche. Atterrato a Roma da New York primo aereo Alitalia “Covid-tasted”. Usa, Biden promette 100 milioni di dosi di vaccino nei primi 100 giorni alla Casa Bianca.

Continua a leggere

Continua a leggere