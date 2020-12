Coronavirus ultime notizie 12 dicembre



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i dati di oggi sabato 12 dicembre. Son 18.727 i contagiati e 761 i morti covid registrati nell’ultimo bollettino. L’Rt in Italia scende a 0,82 ma ancora diverse regioni a rischio alto. Da domenica Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata entrano in zona gialla, mentre l’Abruzzo passa in zona arancione. Di discute ancora sule regole per il Natale e lo spostamento tra comuni. Via libera in Usa al vaccino Pfizer-BioNTech, tra poche ore scattano anche le vaccinazioni. Nel mondo oltre 71 milioni di casi di coronavirus accertati mentre i decessi covid si avvicinano alla soglia di 1,6 milioni. Ovunque si discutere delle regole del Natale tra coprifuoco come in Francia e ipotesi di lockdown come in Germania.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i dati di oggi sabato 12 dicembre. Son 18.727 i contagiati e 761 i morti covid registrati nell’ultimo bollettino. L’Rt in Italia scende a 0,82 ma ancora diverse regioni a rischio alto. Da domenica Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata entrano in zona gialla, mentre l’Abruzzo passa in zona arancione. Di discute ancora sule regole per il Natale e lo spostamento tra comuni. Via libera in Usa al vaccino Pfizer-BioNTech, tra poche ore scattano anche le vaccinazioni. Nel mondo oltre 71 milioni di casi di coronavirus accertati mentre i decessi covid si avvicinano alla soglia di 1,6 milioni. Ovunque si discutere delle regole del Natale tra coprifuoco come in Francia e ipotesi di lockdown come in Germania.

Continua a leggere

Continua a leggere