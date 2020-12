Coronavirus ultime notizie 18 dicembre



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di venerdì 18 dicembre. Attesa per il Cdm che oggi darà il via libera al Dpcm e deciderà le nuove regole per il Natale e il Capodanno degli italiani. Si ipotizza zona rossa nazionale dalla Vigilia alla Befana o al 3 gennaio, o solo in festivi e prefestivi dello stesso periodo. Intanto nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 18.236 contagi e 683 morti. La situazione più grave in Veneto dove Zaia ha anticipato tutti e chiuso i confini comunali dalle 14 durante le feste. Il 27 dicembre vaccine day simbolico per l’Ue poi a gennaio parte il piano vaccini in Italia. Nel mondo quasi 75 milioni di contagi e 1,6 milioni di morti covid. L’Europa ha superato il mezzo milione di morti ma sono gli Usa il Paese più colpito con oltre 3mila morti e quasi 250.000 nuovi contagi ogni giorno.

