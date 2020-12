Coronavirus ultime notizie 27 dicembre



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 27 dicembre. Oggi è il Vaccine day, in Italia e in tutta l’Ue vengono somministrate le prime dosi del vaccino covid Pfizer-Biontech che ieri hanno raggiunto lo Spallanzani di Roma dove la prima vaccinata è stata un’infermiera, la 28enne Claudia Alivernini, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus. il Premier Conte: “È il Vaccine Day. Oggi l’Italia si risveglia. Questa data ci rimarrà per sempre impressa”. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute 10.407 contagi e 261 morti per Covid con il Veneto che resta la regione più colpita. In Italia risale così al 12,8% il rapporto tra positività riscontrate e tamponi effettuati. Nel mondo superati gli 80 milioni di contagiati mentre i decessi covid sono quasi 1,8 milioni. ma son già 4 milioni le persone che hanno ottenuto un vaccino.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 27 dicembre. Oggi è il Vaccine day, in Italia e in tutta l’Ue vengono somministrate le prime dosi del vaccino covid Pfizer-Biontech che ieri hanno raggiunto lo Spallanzani di Roma dove la prima vaccinata è stata un’infermiera, la 28enne Claudia Alivernini, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus. il Premier Conte: “È il Vaccine Day. Oggi l’Italia si risveglia. Questa data ci rimarrà per sempre impressa”. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute 10.407 contagi e 261 morti per Covid con il Veneto che resta la regione più colpita. In Italia risale così al 12,8% il rapporto tra positività riscontrate e tamponi effettuati. Nel mondo superati gli 80 milioni di contagiati mentre i decessi covid sono quasi 1,8 milioni. ma son già 4 milioni le persone che hanno ottenuto un vaccino.

Continua a leggere

Continua a leggere