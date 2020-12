Coronavirus ultime notizie 3 dicembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, giovedì 3 dicembre. In arrivo il nuovo Dpcm di Natale con le regole per il festività natalizie che saranno in vigore da domani. Dopo il via libera al decreto covid, oggi summit Governo-Regioni per limitare gli ultimi dettagli: confermato stop a spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Secondo i dati dell’ultimo bollettino, ieri 20.709 nuovi casi e 684 morti covid in Italia. Nel mondo oltre 64,5 milioni di casi.e quasi un milione e mezzo di morti. In Usa record di decessi con oltre 2.700 morti in un giorno. In Francia morto l’ex presidente Valéry Giscard d’Estaing. Speranza per i vaccini ma l’Oms avverte: “Non ci saranno abbastanza vaccini nei prossimi 3-6 mesi”

