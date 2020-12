Coronavirus, ultime notizie: oggi Italia zona rossa per Santo Stefano, arrivato il vaccino



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 26 dicembre. Nel bollettino di Natale 19.037 contagi e 459 morti per Covid. Il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia, proveniente dal Belgio, è arrivato in serata alla caserma di Tor di Quinto a Roma. Oggi raggiungerà lo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari. Di Maio: “Avevamo detto che prima della fine dell’anno avremmo iniziato le vaccinazioni e così sarà”. Domani 27 dicembre inizieranno le vaccinazioni in tutta l’Ue. Papa Francesco: “Vaccino per tutti, vulnerabili e bisognosi per primi”. Oms: 61 vaccini sono entrati nella fase di sperimentazione sugli esseri umani, di cui 16 in fase finale, altri 172 vaccini sono in fase di sviluppo. Oggi festività di Santo Stefano è zona rossa in tutta l’Italia. Vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro, necessità o salute che devono essere giustificati tramite l’autocertificazione. Nel mondo più di 79.800.000 contagi e oltre 1.750.000 morti. In Francia individuato il primo caso della variante inglese. Nel Regno Unito test su un farmaco per immunità immediata.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 26 dicembre. Nel bollettino di Natale 19.037 contagi e 459 morti per Covid. Il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia, proveniente dal Belgio, è arrivato in serata alla caserma di Tor di Quinto a Roma. Oggi raggiungerà lo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari. Di Maio: “Avevamo detto che prima della fine dell’anno avremmo iniziato le vaccinazioni e così sarà”. Domani 27 dicembre inizieranno le vaccinazioni in tutta l’Ue. Papa Francesco: “Vaccino per tutti, vulnerabili e bisognosi per primi”. Oms: 61 vaccini sono entrati nella fase di sperimentazione sugli esseri umani, di cui 16 in fase finale, altri 172 vaccini sono in fase di sviluppo. Oggi festività di Santo Stefano è zona rossa in tutta l’Italia. Vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro, necessità o salute che devono essere giustificati tramite l’autocertificazione. Nel mondo più di 79.800.000 contagi e oltre 1.750.000 morti. In Francia individuato il primo caso della variante inglese. Nel Regno Unito test su un farmaco per immunità immediata.

Continua a leggere

Continua a leggere