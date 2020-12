Coronavirus, variante inglese diffusa in tutta Italia: casi in Abruzzo, Campania, Puglia e Veneto



La variante inglese del Sars-Cov-2 sembra ormai essere diffusa in tutta Italia. Nelle ultime ore sono emersi nuovi casi di positività al ceppo britannico del Coronavirus in più Regioni: alcuni sono stati registrati in Veneto e Abruzzo e si aggiungono ai due contagi accertati in Puglia e ai sei verificati in Campania.

