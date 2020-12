Corpi a pezzi nelle valigie, c’è la svolta: arrestata la fidanzata 36enne del figlio delle vittime



Una donna di 36 anni è stata arrestata nell’ambito delle indagini sui corpi fatti pezzi e ritrovati in quattro valigie scoperte in un terreno che corre per tre-quattrocento metri lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, vicino al carcere fiorentino di Sollicciano: si tratta della fidanzata del figlio di Sheptim e Teuta Pasho, la coppia albanese scomparsa nel 2015 e a cui apparterrebbero i resti.

